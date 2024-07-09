В Дагестане после запрета никабов предложили закрывать лицо веером

В муфтияте Дагестана заявили, что в республике скорректировали позицию по никабам и добавили новые рекомендации женщинам. Об этом сообщается в Telegram-канале религиозной организации.

В заявлении говорится, что никаб стал предметом обсуждения и споров, из-за чего возникла реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине головной убор вызывает у большей части населения страх и опасения, подчеркнули в муфтияте.

Там добавили, что ситуация с ношением никаба зависит от страны и региона проживания мусульман. В публикации подчеркивается, что теперь женщинам рекомендуется прикрывать лицо веером или частью платка, в случае ощущения чьих-то пристальных взглядов.

2 июля руководитель упраздненного отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев после проведенного анализа шариатских текстов не обнаружил достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете такого вида религиозной одежды. Несмотря на это, муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Ранее глава СПЧ заявил, что ношение никаба не относится к сфере прав человека.