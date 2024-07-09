Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане после запрета никабов предложили закрывать лицо веером

Муфтият Дагестана скорректировал позицию по никабам

close
100%
Global Look Press

В муфтияте Дагестана заявили, что в республике скорректировали позицию по никабам и добавили новые рекомендации женщинам. Об этом сообщается в Telegram-канале религиозной организации.

В заявлении говорится, что никаб стал предметом обсуждения и споров, из-за чего возникла реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине головной убор вызывает у большей части населения страх и опасения, подчеркнули в муфтияте.

Там добавили, что ситуация с ношением никаба зависит от страны и региона проживания мусульман. В публикации подчеркивается, что теперь женщинам рекомендуется прикрывать лицо веером или частью платка, в случае ощущения чьих-то пристальных взглядов.

2 июля руководитель упраздненного отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев после проведенного анализа шариатских текстов не обнаружил достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете такого вида религиозной одежды. Несмотря на это, муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Ранее глава СПЧ заявил, что ношение никаба не относится к сфере прав человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами