Компания мужчин раздела москвичку, когда она выходила из магазина

В Москве в полицию обратилась женщина, которой накануне пришлось надеть на себя мусорный пакет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Перед произошедшим женщина отдыхала и пила алкоголь, но в какой-то момент решила поехать домой. Россиянка вышла на станции метро «Зябликово» и зашла в магазин. Когда она вышла из точки, ее окружили пятеро молодых людей. По словам самой пострадавшей, они предложили ей выпить и после согласия содрали с нее платье.

«Сопротивления девушка не оказывала и на помощь не звала, потому что была не в кондиции и не совсем понимала, что, собственно, происходит», – сообщается в публикации.

Мужчины убежали, россиянка нашла на улице мусорный пакет, обмоталась и хотела отправиться домой сама, но молодой человек на самокате предложил ее подвезти. Пострадавшая полагает, что он был в компании тех, кто встретил ее у магазина.

На следующий день после произошедшего женщина обратилась в полицию. Она попросила найти и наказать неизвестных.

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