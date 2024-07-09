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Глава Дагестана назвал тех, кто знал о радикальных взглядах террористов

Меликов заявил, что окружение террористов знало об их радикальных взглядах

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Окружение — семья, друзья и знакомые террористов знали об их радикальных взглядах. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, передает РИА Новости.

«Я все равно уверен, что где-то, на каком-то этапе в этой семье [было известно о взглядах]. Уж если представитель духовенства говорит о том, что их радикальные взгляды были известны тем, кто с ними общался, то в семье об этом тоже, наверное, говорили. Или по крайней мере догадывались», — заявил Меликов.

Теракты в Махачкале и Дербенте произошли 23 июня 2024 года. Были совершены нападения на два православных храма и две синагоги в Дербенте и Махачкале. В результате террористы расправились над более чем 20 людьми, в том числе сотрудниками правоохранительных органов.

В республике возбуждено уголовное дело о теракте. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, атаки совершили выходцы из Сергокалинского района, в том числе сыновья главы района Магомеда Омарова. Его отстранили от должности вскоре после терактов.

Жена одного из братьев Зарина Омарова заявляла, что сыновья экс-главы Сергокалинского района хотели остановить своего брата Османа Омарова в день теракта в Дагестане.

Ранее Магомед Омаров сделал признание на допросе о своих сыновьях.

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Теракт в Дагестане
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