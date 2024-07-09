Россиянка задушила маленького сына во время конфликта

Жительница Чувашии стала фигуранткой уголовного дела после того, как ее ребенка обнаружили мертвым. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в Чебоксарах, в квартире семьи. По версии следствия, у 29-летней женщины по неизвестной причине возник конфликт с семилетним сыном. Во время ссоры россиянка задушила сына.
«Ребенок скончался на месте происшествия», – поделились в ведомстве.
В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. На данный момент она находится под арестом.
После инцидента следователи осмотрели жилье и изъяли все необходимые предметы. Специалисты ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемой. Помимо этого, сотрудники допрашивают свидетелей и собирают доказательную базу.
Известно, что семья не состояла на учете. Применяла ли мать силу раньше, не сообщается.
Ранее в Коми ребенок после избиений отчима попросил полицию отправить его в приют.