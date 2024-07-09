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В Одессе раздался взрыв на фоне воздушной тревоги

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе

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Nina Liashonok/Reuters

В Одессе на юге Украины прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«В городе слышен взрыв», — написал он.

Сейчас в Одесской области звучат сирены воздушной тревоги.

4 июля Труханов заявлял о повреждении портовой инфраструктуры в Одесской области.

В конце июня мэр сообщал о нехватке большого количества фельдшеров и водителей в городе. По данным чиновника, только за последние девять месяцев из Одесского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф уволились более 600 сотрудников, а те, кто остался, испытывают колоссальные нагрузки.

22 июня российские войска провели мощную атаку по энергетическим объектам Украины и военным складам. Из-за последствий атаки по всей стране ввели почасовой график отключения света. Минэнерго Украины сообщило, что импортирует 33 559 МВт/ч из европейских стран — это рекорд за последнее время. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у жителей Одессы пропало электричество.

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