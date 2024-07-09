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На восстановление нефтебазы в Калаче-на-Дону дали три месяца

РИА: нефтебазу в Калаче-на-Дону восстановят через три месяца после атаки ВСУ

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Сроки восстановления нефтебазы, пострадавшей от атаки украинского дрона в Калаче-на-Дону Волгоградской области, оцениваются в три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании ООО «Аркон-Про» (собственник нефтебазы) агентству подтвердили факт атаки беспилотниками и заявили, что размер ущерба будет подсчитан после окончания тушения пожара. Пока можно сказать, что разрушены 12 емкостей с топливом, никто не пострадал.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в зоне влияния пожара на территории жилой застройки была организована проверка атмосферного воздуха.

В результате были выявлены превышения по показателям: оксид серы, формальдегид, оксид углерода. Жителям было рекомендовано не открывать окна и избегать длительного пребывания на улице.

Рано утром 9 июля стало известно, что на территории Волгоградской области предотвращена атака беспилотников. В результате падения обломков произошло возгорание подстанции в городе Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону. Черный столб дыма был виден из разных районов города.

Ранее из-за дронов ВСУ красный уровень террористической опасности ввели в астраханском Знаменске.

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