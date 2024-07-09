Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фестиваль в честь 115-летия кинологической службы прошел в Кашире

В Кашире прошел фестиваль «Ко мне, Мухтар»

close
100%
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В парке Каширы прошел фестиваль «Ко мне, Мухтар», в честь 115-летия кинологической службы и одноименного фильма, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

В ведомстве отметили, что в рамках фестиваля в парке работала ведущий ветеринарный врач Каширской станции Елена Маслова. Она рассказала посетителям о том, как содержать собак, методах профилактики инфекционных заболеваний, а также дала рекомендацию по кормлению питомцев.

Также 20 владельцев собак на фестивале смогли сделать прививки от бешенства своим питомцам.

Елена Маслова ответила на вопросы владельцев собак, провела осмотр питомцев и дала советы по уходу за животными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами