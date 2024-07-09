Фестиваль в честь 115-летия кинологической службы прошел в Кашире

В парке Каширы прошел фестиваль «Ко мне, Мухтар», в честь 115-летия кинологической службы и одноименного фильма, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

В ведомстве отметили, что в рамках фестиваля в парке работала ведущий ветеринарный врач Каширской станции Елена Маслова. Она рассказала посетителям о том, как содержать собак, методах профилактики инфекционных заболеваний, а также дала рекомендацию по кормлению питомцев.

Также 20 владельцев собак на фестивале смогли сделать прививки от бешенства своим питомцам.

Елена Маслова ответила на вопросы владельцев собак, провела осмотр питомцев и дала советы по уходу за животными.