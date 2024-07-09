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Населенные пункты Белгородской области снова попали под удар дронов ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали дронами пять населенных пунктов Белгородской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали беспилотниками населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в городе Шебекино украинский дрон-камикадзе упал и взорвался на территории частного домовладения, в результате чего оказался поврежден дом и автомобиль. Также удар был нанесен по линии электропередач. В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа были повреждены магазин и одна машина.

Гладков также сообщил, что украинские беспилотники сбросили несколько взрывных устройств на крышу многоквартирного дома в селе Безымено Грайворонского городского округа, что привело к возгоранию. Пожар быстро потушили.

Три дрона-камикадзе атаковали магазин в селе Репяховка Краснояружского района, в результате чего там были разбиты витрины и повреждена крыша. Также осколками посекло легковушку. Гладков подчеркнул, что и при этих нападениях никто не пострадал.

В ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России, сообщали в Минобороны РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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