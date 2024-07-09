В Минобрнауки высказались о задержании ректора БФУ

Министерство образования России официально подтвердило информацию о задержании ректора Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) Александра Федорова и выразило готовность предоставить всю необходимую поддержку следственным органам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В своем заявлении Минобрнауки подчеркнуло, что они активно сотрудничают с правоохранительными органами в данном деле и готовы предоставить всю необходимую информацию и помощь.

По данным Следственного комитета РФ, ректор БФУ и его заместитель подозреваются в присвоении крупной суммы денег. Следствие утверждает, что за определенный период времени они незаконно получили более 18 млн руб.

Представители университета заверили, что все отделы и службы учебного заведения продолжают работать в штатном режиме, и текущие процессы не будут затронуты этим инцидентом.

9 июля в Калининграде правоохранители задержали ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александра Федорова и предъявили ему обвинение в получении взятки.

Ранее в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя по подозрению в получении взятки.