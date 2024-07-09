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Приезжий незаконно завладел квартирой многодетной россиянки

«360»: мигрант обманом получил квартиру многодетной матери из Ногинска

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Pexels

Уроженец Киргизии обманом завладел квартирой многодетной матери и сироты из подмосковного Ногинска. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на адвоката Кирилла Венникова, представляющего интересы женщины в суде.

Как пояснил юрист, у 23-летней женщины от матери осталась двухкомнатная квартира, где она проживала с тремя детьми от предыдущего брака. Ухажер-иностранец, как утверждает адвокат, воспользовался трудными жизненными обстоятельствами женщины и обманул ее.

Как пояснил Венников, иностранец предложил выкупить квартиру женщины, в договоре мужчина прописал, что на момент сделки стороны произвели расчет.

«Она с него деньги стала требовать. Он говорит: «А какие деньги? Все, расчет произведен, в договоре же написано». <…> В итоге он приехал в квартиру, спилил замки», — добавил юрист.

Собеседник издания отметил, что сделка все равно была незаконной, так как женщина не имела права ухудшать жилищные условия своих детей.

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

Ранее аферисты убедили мать участника СВО продать жилье за бесценок и отдать им 7,5 млн рублей.

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