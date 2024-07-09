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На Урале заметили женщину, везущую ребенка в клетке на колесиках

В Оренбурге заметили пару, везущую ребенка в клетке

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Телеграм-канал «Оренбург»

В Оренбурге прохожие заметили женщину, которая везла ребенка в клетке. Очевидцы сняли на видео странную сцену. Позже запись опубликовало издание UTV в Telegram-канале.

На кадрах женщина в сиреневой футболке и черных брюках везет девочку, предположительно двух-трех лет, в клетке на колесах. В руках ребенок держит пластикового пупса. За ними следует мужчина с розовым чемоданом.

В комментариях к записи подписчики канала предположили, что девочка сама захотела отправиться на прогулку на такой необычной «коляске» — такой вывод пользовательница сети сделала исходя из реакции ребенка — на видео она спокойно сидит в клетке, не плачет. Другая подписчица отметила, что в супермаркете дети часто просятся поездить в тележках — но там на это внимание никто не обращает.

Комментариев по поводу ситуации от представителей официальных ведомств не поступало.

Ранее мужчина сбил ребенка на дороге в Новосибирской области и обвинил его родителей в автоподставе.

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