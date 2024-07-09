В России осудили молодую мать, задолжавшую миллион по алиментам

В Балашове Саратовской области осудили 35-летнюю женщину, которая накопила долг по алиментам в миллион рублей. Деньги на содержание двоих дочерей она не выплачивала в течение четырех месяцев, сообщает sarinform.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Уточняется, что в течение всего периода неоплаты алиментов женщина оставалась безработной, не пытаясь никуда устроиться. После того, как долг дошел до миллиона рублей, на нее завели дело по статье Уголовного кодекса о неуплате алиментов, и признали виновной.

Теперь матери двоих детей придется полгода ходить на исправительные работы, с ее зарплаты 5% будут взимать в счет долга.

До этого в Центробанке напомнили, что россияне могут столкнуться с запретом на выезд за границу, имея задолженность от 10 тыс. рублей по алиментам, кредиту или другим обязательствам. Речь идет об установленном судебными приставами долге, который не был погашен в течение двух месяцев с момента назначения.

Ранее женщина не смогла добиться алиментов от экс-супруга, который ушел на СВО и стал дезертиром.