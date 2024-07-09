В Херсоне произошли взрывы

Несколько взрывов произошли в Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава военной администрации города Роман Мрочко.

«В Херсоне прогремело несколько взрывов», — говорится в заявлении.

Другие подробности о ситуации в населенном пункте Мрочко уточнять не стал.

Ночью и утром 9 июля на территории Сумской области также зафиксировали несколько взрывов.

По информации военной администрации региона, всего на территории украинского субъекта произошло около 20 взрывов — в нескольких населенных пунктах и приграничных районах.

До этого руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал о повреждении инфраструктуры в регионе в результате взрывов. Однако он решил не раскрывать, какие именно объекты получили урон и насколько он серьезен.

8 июля журналисты украинского издания «Общественное» сообщали о взрыве в Николаевской области. В тот момент на территории региона действовала воздушная тревога.

Ранее военный аэродром в Житомирской области подвергся ракетному удару.