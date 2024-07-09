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Тюменскому таксисту, воровавшему украшения у пьяных пассажиров, вынесли суровый приговор

В Тюмени осудили водителя такси, который похищал ценные вещи у пьяных пассажиров

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Shutterstock

Таксист из Тюмени, похищавший имущество пассажиров, получил 10 лет колонии. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина совершал преступления с апреля 2021 года по июль 2022 года. Всего от действий 53-летнего водителя такси пострадали четыре жителя областного центра, которые в момент поездки находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда они засыпали, таксист не упускал возможность воспользоваться их беспомощным состоянием, и похищал ювелирные украшения.

Однажды злоумышленник сам подстроил удобный случай, подсыпав антипсихотическое средство в открытую бутылку вина, с которой сел в машину очередной пассажир. Под воздействием препарата мужчина уснул, и таксист забрал у жертвы драгоценности, высадил ее в малолюдном месте и уехал. Здоровью потерпевшего, какое-то время находившегося в коме, был причинен тяжкий вред.

Подозреваемого в краже и разбое нашли и задержали. На суде тюменца приговорили к 10 годам лишения свободы, кроме того, он должен выплатить потерпевшим компенсацию в размере 800 тыс. рублей.

Ранее тюменский таксист поругался с пассажиром и специально переехал его.

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