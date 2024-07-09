Сбер открыл пятый сезон Летней цифровой школы для преподавателей вузов и колледжей, сообщает пресс-служба банка.
Обращаясь к слушателям с приветственным словом, президент, председатель правления Сбера Герман Греф отметил, что участники смогут получить самые новые и современные знания об искусственном интеллекте.
В новый сезон Летней цифровой школы приняли 2000 человек из 410 учебных заведений России.
Для участников доступно обучение по 10 трекам, включая разработку на Java, цифровые платформы, инжиниринг данных и другие.
В каждом треке есть короткий период интенсивного обучения в формате вебинаров, а основная часть доступна круглосуточно с 1 июля по 31 августа.
Напомним, всего на обучение было подано 7,5 тыс. заявок из 86 регионов России.