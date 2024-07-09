Российские врачи спасли девушку, впавшую в кому после удаления аппендикса

Врачи Кузбасской областной больницы им.Беляева спасли молодую девушку, которая впала в кому после операции на аппендиксе. К медикам она попала в критическом состоянии еще в марте, за ее жизнь боролись несколько месяцев, передает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу больницы.

Молодая женщина, у которой есть маленький сын, находилась в отделении анестезиологии и реанимации, куда она поступила с воспаленным аппендицитом. Несколько месяцев она оставалась в стабильно тяжелом состоянии, но врачи не сдавались. В результате пациентку удалось спасти. Накануне семья девушки прислала в больницу письмо с благодарностью за спасение жены и матери.

«Вы спасли жизнь моей жене, благодаря вам она сейчас живет, радует нас и самое главное, она снова видит своего маленького сына, который так долго ждал ее», — написал муж выписавшейся из больницы пациентки.

Письмо с благодарностью молодые люди сопроводили фотографией, на которой семья воссоединилась после длительного лечения девушки.

На днях медики спасли россиянку, которая потеряла более литра крови после родов. Врачи провели баллонную тампонаду матки и другие манипуляции, необходимые в подобных ситуациях, в результате чего молодая мама выжила.

Ранее стало известно о судьбе проглотившей батарейку девочки, за жизнь которой боролись пять лет.