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Пьяный мужчина обстрелял дом соседа в поселке под Петербургом

В Ленобласти пьяный пенсионер открыл стрельбу по дому своего соседа

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Shutterstock

Уголовное дело грозит пенсионеру из Ломоносовского района Ленобласти после игры в тир на своем участке. Об этом сообщает 47news со ссылкой на источник в МВД.

Накануне днем в полицию обратился владелец дома в СНТ «Орбита-3», расположенном неподалеку от аэропорта Пулково. По словам мужчины, 7 июля сосед обстрелял его дом, после чего на сооружении осталось пулевое отверстие. Сотрудники полиции прибыли в поселок и задержали подозреваемого.

Дома у 52-летнего пенсионера был обнаружен травматический пистолет, который затем изъяли, а с хозяина взяли обязательство о явке. По имеющимся данным, вечером воскресенья он был пьян и решил пострелять. Мужчина утверждает, что направил дуло пистолета в землю у соседского забора и несколько раз нажал на курок.

Теперь в отношении дачника собираются возбудить уголовное дело.

Ранее в Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу по людям в центре города 13 лет назад.

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