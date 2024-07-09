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Глава Дагестана приехал в район, выходцами из которого были участники терактов

Меликов приехал в Сергокалинский район, где жили участники терактов

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в Сергокалинский район республики, выходцами из которого были террористы, ликвидированные в ходе терактов 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что там Меликов проведет совещание с активом муниципалитета.

Поездку в Сергокалинский район глава республики анонсировал на прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Махачкале. Он отмечал, что местным жителям нужно дать понять, что никто их боевикам не отождествляет.

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов.

Одновременно с этим боевики открыли стрельбу в Махачкале. В составе махачкалинской группировки и находились сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Они обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина и находящуюся неподалеку синагогу. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Магомеда Омарова арестовали в день теракта на 10 суток за мелкое хулиганство. Газета «Коммерсантъ» писала, что статья, по которой арестовали экс-главу района, была только предлогом для следствия, чтобы выиграть время и «без спешки заняться немелким делом». После освобождения бывшего чиновника снова задержали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее братьев дагестанских террористов освободили из-под ареста.

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