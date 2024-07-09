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В США начальника полиции уволили после отказа проходить тест на наркотики

Complex: в США начальник полиции отказался проходить тест на наркотики и был уволен

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Idris Solomon/Reuters

В США начальника полиции уволили с работы после отказа проходить тест на наркотики, пишет Complex.

Как пишут СМИ, инцидент произошел после того, как местный полицейский участок посетила мэр города в штате Огайо. По словам чиновницы, в помещении она почувствовала отчетливый запах марихуаны.

«Этот запах мог сбить с ног», — добавила женщина.

Начальник отдела полиции Гарольд Уэбб отсутствовал на своем рабочем месте и был найден в гаражной зоне вместе со своим коллегой. Офицер ответил, что характерный запах был связан с тем, что полицейские изъяли большое количество вещественных доказательств у местных наркодилеров.

После этого Уэбба уведомили о необходимости пройти тест на наркотики, но он отказался выполнить это требование. Спустя некоторое время Гарольд был уволен с должности.

Ранее в США полицейский был понижен в должности за использование камер наблюдения для слежки за женой.

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