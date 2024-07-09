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В Госдуме поддержали поправки к законопроекту о запрете пропаганды наркотиков

РИА: поправки к законопроекту не затронут медицинские, научные и учебные издания

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В Госдуме поддержали поправку в пакет законопроектов, направленных на запрет пропаганды наркотиков с уточнением, что новые нормы не затронут медицинские, научные и учебные издания. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого одобрение получила поправка, согласно которой вся опубликованная до августа 1990 года литература не подпадет под нормы закона о запрете пропаганды наркотических средств.

2 июля в Госдуме назвали границы запрета пропаганды наркотиков в произведениях литературы и искусства. Глава парламентского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что для результатов творчества художников и писателей будет действовать «особый режим». По его словам, художественные произведения «не попадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неделимую часть художественного замысла».

Перечень литературы, которая будет подлежать маркировке, составит Минкульт. Все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, не будут подпадать под запрет пропаганды наркотиков.

Ранее писатели отреагировали на инициативу запретить пропаганду наркотиков в книгах.

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