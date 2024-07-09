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Врач объяснил, почему у детей возникает сколиоз

Врач Бацаленко: сколиоз возникает у детей из-за неравномерного роста

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Freepik.com

У ребенка может сформироваться сколиоз, если его кости растут быстрее, чем мышцы. Об этом в разговоре с РИАМО сообщил врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.

«Сколиоз называют болезнью скачков роста у детей. Ребенок растет рывками, когда кости растут быстрее, чем мышцы. В результате чего происходит асимметрия, часть мышц перетягивает на себя ось позвоночника, что ведет к искривлению», — объяснил Бацаленко.

У взрослых же, по его словам, причиной искривления позвоночника чаще всего являются длительные вынужденные положения, к примеру, сидячая работа. Кроме того, существует врожденная форма сколиоза, встречающаяся достаточно редко, добавил специалист.

До этого Бацаленко отмечал, что самый ранний возраст, в котором встречается сколиоз, — 6-7 лет. Ребенок, по его словам, может прихрамывать, иметь специфическую походку и нарушения со стороны поясничного отдела позвоночника.

Врач подчеркнул, что сведение к минимуму пользования гаджетами и должный уровень физической активности помогут человеку правильно держать свое тело.

Ранее тренер назвал виды спорта, противопоказанные при сколиозе.

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