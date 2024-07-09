Экс-бойца «Вагнера» осудили на семь лет за убийство знакомой

В Приморье бывшего бойца частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер» осудили на семь лет колонии за убийство женщины, чье тело нашли в сгоревшей машине. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судебной системы Приморского края.

Суд признал 33-летнего подсудимого виновным и с учетом смягчающих обстоятельств назначил ему наказание — семь лет в исправительной колонии строгого режима.

В октябре 2023 года на берегу реки «Арсеньевка» в селе Анучино обнаружили сгоревший автомобиль, на заднем сиденье которого находились останки 32-летней женщины. На судебном заседании подсудимый не признал вину, хотя в ходе предварительного следствия он написал явку с повинной. Кроме того, он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что учтено судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что мужчина в футболке частной военной компании «Вагнер» набросился на 30-летнюю женщину в читинском поселке Восточный и жестоко избил ее. Инцидент произошел утром 21 июня. В отделении полиции злоумышленника доставили только спустя 13 дней, хотя личность установили еще 26 июня.

3 июля сообщалось, что боец «Вагнера» Иван Комаров, который попал в СИЗО за насилие над женщиной, планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Его жена рассказала, что вместе с ним уехать на СВО хочет его товарищ — Роман Калмыков, который тоже попал за решетку после нападения.

Ранее арестованный за изнасилование в Томске мужчина уехал на СВО.