Москвичам спрогнозировали жару до конца недели

До конца этой недели погоду в Москве будет формировать антициклон. На этом фоне в столице ожидается жаркая погода с небольшими осадками, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сегодня на северо-западе Московской области прогнозируется кратковременный дождь, до столицы тучи не дойдут. Температура воздуха останется на отметке до +31-32 градусов. В среду, четверг и пятницу ожидается колебание температуры от +25 до +30 градусов.

В субботу могут снова пройти кратковременные дожди как в столице, так и в области, отметил Ильин.

«В воскресенье вероятность дождей растет, — добавил он. — Уже в самой Москве пройдут кратковременные дожди, температура понижаться не будет».

До этого синоптик ИА «Метеоновости» спрогнозировала хорошую летнюю погоду в Москве до конца недели. Отмечалось, что северный антициклон принесет в столицу комфортный, не сильно жаркий воздух.

Метеоролог ранее объяснил, почему прогнозы погоды часто не сбываются.