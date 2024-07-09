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Эксперты о белорусском вине: «Эти напитки делают из шмурдяка»

Бизнес-омбудсмен Титов: называть вином напитки из шмурдяка в России запрещено

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Depositphotos

В Россию начали поставлять напитки Минского завода виноградных вин. Однако в Белоруссии нет своих виноделен, и изготавливают там вино из материалов, которые привозят из Европы. В России такие напитки вином называть запрещено, а их поставка может негативно отразиться на местных компаниях, заявил бизнес-омбудсмен, глава винного дома «Абрау-Дюрсо» Борис Титов в беседе с 360.ru.

По словам экспертов, на Минском заводе начнут изготовление вина по практике вторичного виноделия – его будут готовить из материала европейского производителя, который привозится в цистернах. Такие виноматериалы называют балк – это либо виноградный сок, либо готовое консервированное вино, которое поставляют другим странам, где затем его разводят и реализуют.

«Это не что иное, как восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка. Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище «шмурдяк»», — заявил Титов.

Он подчеркнул, что в Белоруссии не запрещено называть такие напитки вином. В целом, по его мнению, ситуация с поставкой белорусских вин в Россию ударит по отечественным компаниям, которые платят повышенные пошлины на европейский алкоголь.

«Почему-то, что теперь запрещено своим, разрешается соседям? В чем экономический смысл?» — задался вопросом бизнес-омбудсмен.

До этого в ЕАЭС предложили импортированное через Белоруссию вино маркировать знаком «не является вином». Там также подчеркнули, что на Минском заводе разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС.

Ранее стало известно, что Россия резко увеличила производство игристых вин.

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