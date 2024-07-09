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Суд вынес приговор пятерым гражданам Таджикистана, планировавшим теракты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге осудили мигрантов, задержанных в 2021 году за подготовку теракта

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

В Екатеринбурге осудили пятерых граждан Таджикистана, создавших террористическое сообщество. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение Центрального окружного военного суда.

Всех фигурантов дела задержали в 2021 году сотрудники ФСБ во время проведения рейда по поимке нелегальных мигрантов. Тогда 15 человек выдворили из страны, а остальных арестовали, заподозрив в организации террористического сообщества.

По версии следствия, Абубакр Сангчаров и Сангинмурод Мусофиров стали лидерами преступной группировки и завербовали еще троих соотечественников. Участники занимались подготовкой терактов из штаба в квартире на улице Свердлова в Екатеринбурге. Там они изготавливали взрывчатку и расфасовывали ее, при этом свертки хранили в разных местах.

В итоге мигрантов признали виновными в терроризме и лишили свободы на срок от 16 до 25 лет. Первые пять лет осужденные проведут в тюрьме, а затем продолжат отбывать срок в колонии строгого режима.

Ранее сторонник «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) получил новый срок за пропаганду терроризма в российской ИК.

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