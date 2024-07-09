Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский депутат ответил, кто должен оплачивать выдворение мигрантов, нарушивших закон

Депутат Хамзаев: выдворять мигрантов нужно за счет пригласивших их на работу

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проводить процедуру выдворения мигрантов-нарушителей за счет предпринимателей, которые приглашали их на работу. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо работодателей, по его мнению, за мигрантов должны платить их родственники или власти страны, откуда они родом. Парламентарий отметил, что сама Россия не должна нести финансовую нагрузку за выдворение. Он считает несправедливым, что сейчас РФ приходится оплачивать мигрантам-нарушителям билеты.

«Считаю, что здесь совместно с правительством России, МИДом России, в обсуждении с дипломатами других государств должны определить новый формат выдворения иностранных граждан, нарушивших закон», — заключил депутат.

До этого сообщалось, что в России может появиться Федеральный проект по управляемому найму мигрантов. Для этого планируется обсудить создание оператора организованного набора — ППК «Работа в России», который будет выполнять роль кадрового центра для российских компаний.

Кроме того, предлагается вынести медосмотр, дактилоскопию и проверку знания русского языка за пределы России, а также привязать иностранного работника к работодателю и расширить географию стран, из которых они прибывают.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами