«Наше Радио» изменило частоту вещания

«Наше Радио» с 9 июля начало вещать в Москве на волне 101,8 FM, рассказала генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.

Она отметила, что переезд обусловлен необходимостью оптимизировать радиочастотный диапазон.

По словам Киселевой, качество трансляций и музыкальный формат радиостанции останутся на прежнем уровне.

«Аудитория – наша главная мотивация, чтобы развиваться и становиться лучше каждый день», — сказала она.

По данным сервиса «Радиостатистика», сеть вещания «Нашего Радио» покрывает 206 стран.

Ранее «Наше Радио» работало на частоте 101,7 FM.