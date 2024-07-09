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«Наше Радио» изменило частоту вещания

«Наше Радио» переехало на волну 101,8 FM

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Unsplash

«Наше Радио» с 9 июля начало вещать в Москве на волне 101,8 FM, рассказала генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.

Она отметила, что переезд обусловлен необходимостью оптимизировать радиочастотный диапазон.

По словам Киселевой, качество трансляций и музыкальный формат радиостанции останутся на прежнем уровне.

«Аудитория – наша главная мотивация, чтобы развиваться и становиться лучше каждый день», — сказала она.

По данным сервиса «Радиостатистика», сеть вещания «Нашего Радио» покрывает 206 стран.

Ранее «Наше Радио» работало на частоте 101,7 FM.

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