Посетитель тира напал на сотрудника аттракциона, когда не смог попасть в мишень

В Подмосковье мужчина не смог попасть в мишень и напал на сотрудника тира. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва онлайн».

Инцидент произошел в одной из зеленых зон Раменского. Посетитель тира промахнулся и был явно недоволен тем, что его попытки выиграть приз закончились. Однако он все равно потребовал награду, но сотрудник тира объяснил, что не может нарушить правила ради одного клиента.

После этого мужчина вышел из себя и стал оскорблять оппонента. На кадрах видно, как он хватает по очереди винтовки и не дает молодому человеку закрыть павильон.

В конце концов агрессивный посетитель просто ушел. Как уточняется, после этого обе стороны конфликта обратились в полицию с заявлением.

Ранее нетрезвые продавцы устроили драку с полицией на центральном рынке Таганрога.