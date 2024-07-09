В югорском пансионате прошла проверка сообщений об издевательствах над стариками

В Сургуте следователи организовали проверку информации о жестоком обращении сотрудников частного пансионата над постояльцами, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как уточняется, проверка была организована после появления в социальных сетях сообщения о возможном нарушении прав постояльцев частного пансионата для пожилых людей и инвалидов.

Источник утверждал, что сотрудники запрещают старикам выходить на улицу, а также часто повышают на них голос. При этом в самом учреждении отсутствуют условия для комфортного проживания пожилых людей и ухода за ними.

Теперь свою оценку действиям руководства и работников пансионата дадут сотрудники СК.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Ранее пожилая женщина рассказала о побоях и тюремных условиях в частном пансионате в Новокузнецке.