Россиянку обязали заплатить 60 тыс. рублей дочери, которую она полгода избивала

Жительница Архангельской области заплатит 60 тыс. рублей своей дочери, которую полгода избивала. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как было установлено в суде, 49-летняя жительница Плесецкого района систематически наносила побои 15-летней дочери. Издевательства продолжались с сентября 2022 года по апрель 2023 года. Родительница использовала малозначительные поводы и применяла силу, чтобы выразить свое недовольство поведением девочки.

В итоге пострадавшая не выдержала недружелюбной домашней обстановки и обратилась в медучреждение, где рассказала взрослым о методах воспитания матери. В отношении женщины было возбуждено дело по статье об истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. После начала уголовного разбирательства потерпевшая находилась в социально-реабилитационном центре.

В итоге суд признал россиянку виновной и в качестве наказания назначил ей три года два месяца лишения свободы условно. Также она заплатит своей дочери 60 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее россиянин в течение месяца истязал маленького внука.