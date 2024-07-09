Рэпера Моргенштерна снова оштрафовали

Савеловский районный суд Москвы привлек рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) к административной ответственности. Решение судьи опубликовали на официальном портале столичных судов.

По данным суда, артиста в очередной раз привлекли к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента — он не ставил перед своими публикациями плашку иноагента. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей.

В начале июля Telegram-канал Shot сообщал, что Моргенштерну грозит уголовное дело из-за израильского паспорта. По данным издания, дело против артиста могут завести по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.

До этого прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении рэпера. В ведомстве заявили, что артиста дважды за год привлекали к административной ответственности из-за отсутствия маркировки иноагента на своих постах в соцсетях, однако тот продолжил распространять сообщения без плашки.

Ранее избранница Моргенштерна рассказала о своем заболевании.