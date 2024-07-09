На Кубани школьницу переехал поезд на глазах у отца

В Краснодарском крае десятилетнюю девочку насмерть сбил грузовой поезд, когда она вместе с отцом переходила через железнодорожные пути. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК РФ.

Трагедия случилась вечером 8 июля у станции Полтавская. Машинист использовал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Правоохранители выясняют, по какой причине девочка и ее отец не услышали приближающийся поезд и подвергли свои жизни опасности.

До этого похожий случай произошел в Самарской области: там под электричку попала 12-летняя девочка. Ребенок отделался травмой руки.

Ранее в Подмосковье школьница обходила лужу и попала под электричку.