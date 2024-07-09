В России вскрыли схемы выдачи поддельных сертификатов соответствия на товары

В России производители могут получить поддельные сертификаты на свою продукцию – легализовать так сегодня можно практически любой товар, выяснили специалисты проекта «SHOT проверка». В ходе эксперимента журналистам удалось получить сертификаты на несуществующие товары, созданные нейросетью, а также вскрыть масштабные схемы выдачи поддельных свидетельств о якобы проведенных испытаниях.

Необходимые для доступа на рынок документы выдают практически на любые товары – одежду, бытовую технику, аттракционы. Их производители получают сертификат соответствия, который требуется для выхода на рынок. По правилам, получить его можно только после исследования в лаборатории, в ходе которого подтверждается качество и безопасность продукции. Однако недобросовестные компании пользуются серым рынком выдачи сертификатов, который процветает на территории ЕАЭС.

Как выяснили журналисты, для получения такого «серого сертификата» достаточно отправить фото товара, который таким образом «проходит» фиктивное исследование. На самом деле его соответствие требованиям никто не проверяет, поэтому легализовать можно и некачественный товар, и даже контрабанду.

Журналисты в ходе эксперимента сумели получить государственные сертификаты соответствия по фотографии детских кроссовок, созданной нейросетью. После публикации расследования Росаккредитация отозвала незаконно выданные сертификаты. Замруководителя ведомства Александр Соловьёв подчеркнул, что это действительно важная проблема, которую уже начали решать.

«Только в этом году у нас было прекращено порядка 139 аккредитованных лиц. Среди них как центры, так и лаборатории», — отметил он.

Теперь действует новое правило, по которому при массовой выдаче сертификатов аккредитованное лицо лишают такого права, добавил Соловьёв.

«SHOT проверка» в своем расследовании подробно рассказывает о рынке поддельных документов и способах защититься от некачественной продукции.

Напомним, эксперты проекта отмечали, что он был создан для решения вопроса о добросовестности бизнеса и информировании потребителей об их правах.

Ранее сообщалось о планах обязать маркетплейсы ссылаться на сертификаты качества.