Раскрыты подробности ДТП грузового поезда и маршрутки в Запорожской области

МЧС России в своем Telegram-канале уточнило, что в Запорожской области грузовой поезд и маршрутка столкнулись на железнодорожном переезде. Авария произошла в районе села Новобогдановка.

Отмечается, что в маршрутке находились семь человек.

«Сотрудники МЧС России деблокировали всех и передали врачам. Один пассажир и водитель госпитализированы», — говорится в публикации.

По предварительной информации, пять человек спасти не удалось.

На месте аварии работали 15 специалистов и 4 единицы техники МЧС.

Утром 9 июля глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута сообщил, что на трассе Москва — Симферополь в Запорожской области произошло ДТП с микроавтобусом. По его словам, пассажирский микроавтобус двигался из Михайловки в сторону Крыма, люди ехали на операцию.

8 июля в Ленинградской области на трассе М-10, в направлении Санкт-Петербурга, столкнулись два грузовика.

Ранее на Сахалине пьяный школьник без прав врезался в грузовик.