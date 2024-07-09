Силовики задержали участников «шариатского патруля», избивавших людей палками в КБР

Уголовное дело завели в отношении жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР), которые в составе «шариатского патруля» избивали жителей города Тырныауз. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

Десятерых жителей КБР возрастом от 26 до 54 лет задержали бойцы СОБР и ОМОН по подозрению в создании и участии в экстремистском сообществе.

Следствие установило, что организатором группы является 40-летний житель Тырныауза, который в марте 2017 года вовлек в преступное сообщество девятерых горожан.

Вместе они находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их «религиозно-экстремистским убеждениям», оказывали на них психологическое давление и причиняли телесные повреждения — били палками.

Подозреваемые совершили противоправные действия в отношении 14 местных жителей. Преступное сообщество, по версии следствия, действовало до ноября 2023 года.

В отношении организатора «шариатского патруля» возбуждено уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества, остальных обвинили в участии в нем.

5 июля сообщалось о задержании в Кабардино-Балкарии двух участников экстремистской ячейки и ее организатора.

Ранее в Карачаево-Черкесии запретили ношение никаба.