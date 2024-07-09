Жители Магадана смогут обучаться в «Школе 21» Сбера

В кампусе «Школы 21» Сбера в Новосибирске стартовал отборочный «бассейн» для участников в Магадане, сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, «Школа 21» появится в Магадане благодаря сотрудничеству банка с губернатором региона Сергеем Носовым.

«Наша команда придумала совершенно новый и уникальный формат «Школы 21». Уникальность «Школы 21» заключается в том, что в ней обучение будет таким же, как и в любом другом городе России», — сказал Греф.

Он отметил, что участники, которые успешно пройдут первый этап, смогут продолжить обучение в Магадане.

По словам губернатора Носова, на Колыме высокий спрос на ИТ-специалистов.

«Проект должен стать решающим для развития цифровой отрасли региона, а школа в Магадане — точкой притяжения для всех желающих быть востребованным высококлассным специалистом», — сказал губернатор.

Сбер реализует образовательный проект совместно с правительством Магаданской области по поручению президента РФ Владимира Путина.