В Санкт-Петербурге впервые пройдет конференция Яндекс Еды для рестораторов

Образовательная конференция «Тема Еды» пройдет в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Saint-Petersburg Cocktail Week с 22 по 25 июля, сообщает пресс-служба Яндекс Еды.

О том, как работать с сервисами Яндекса, на конференции расскажут топ-менеджеры компании: руководитель направления B2B маркетинга и контентных сервисов Яндекс Еды Валерия Морозова, руководитель службы ресторанных продуктов и интеграций в Яндекс Еде Динара Галеева и руководитель службы развития клиентов в Яндекс Рекламе Анита Краснова.

Представители ресторанного бизнеса на конференции обсудят вопросы маркетинга, управления и экономики, а также расскажут, как развивать бизнес и мотивировать сотрудников. Эксперты, среди которых владелец Hurma group of companies Дмитрий Левицкий, ресторатор Folk Team Дмитрий Романов, генеральный директор коммуникационного агентства «Аппетитный маркетинг» Мария Тюменева и сооснователь сети ресторанов Eggsellent Полина Юрова, рассмотрят заведения ресторанного бизнеса глазами ресторатора, сотрудника, гостя и маркетолога.

В мае Яндекс Еда провела конференцию в Москве. Всего в программе было 6 форумов и более 80 лекций от экспертов рынка. Мероприятие посетило более 2,5 тыс. рестораторов, предпринимателей и менеджеров индустрии. В Санкт-Петербурге «Тема Еды» пройдет в обновленном формате, а уже в августе местом проведения впервые выступит Красноярск.

Напомним, ранее сервис в рамках образовательного проекта «Тема Еды» запустил «Консалтинг для региональных рестораторов». Владельцы и управляющие заведений со всей страны могли бесплатно получить персональные онлайн-консультации по развитию бизнеса от экспертов ресторанного рынка и Яндекс Еды.