Сторонник «Азова» получил новый срок за пропаганду терроризма в российской ИК

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы сторонника батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Никиту Карпова, который отбывает наказание в колонии Омска за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчине дали новый срок за публичное оправдание и пропаганду терроризма. Он, по материалам дела, беседовал с другими осужденными, формируя у них идеологию терроризма и убеждая их в ее привлекательности.

В феврале 2023 года Карпов был признан Омским областным судом виновным в реабилитации нацизма. Тогда ему назначили полтора года лишения свободы. В социальных сетях он публиковал положительные посты о Гитлере и Гимлере.

До этого Санкт-Петербургский городской суд приговорил гражданина США и России Юрия Малева к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в «реабилитации нацизма» (ч.4 ст.354.1 УК РФ). По данным суда, мужчина в июне 2022 года разместил на своей странице в соцсети «Одноклассники» фотографию с Георгиевской лентой и с нецензурной надписью на ней. Спустя почти год, 8 мая 2023 года, он опубликовал там же фото трупа с указанием, «как правильно носить Георгиевскую ленточку». Суд посчитал это оскорблением памяти о Великой Отечественной войне.

Ранее в Казани активистка получила условный срок за плакат с искаженным «9 Мая».