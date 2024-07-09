Украинские власти сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области в ночь на 9 июля и утром произошло около 20 взрывов. Об этом заявила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

«Восемь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов. Зафиксировано 20 взрывов», — говорится в публикации.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на востоке Украины инфраструктура получила повреждения в результате взрывов. В ночь на 9 июля сообщалось о взрывах в Днепре.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после взрывов в Киеве Украина потребует созвать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Германии заявили, что ПВО в Киеве «подошло к концу».