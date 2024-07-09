Пожарного отправили под суд за серию поджогов соседских домов и машин

В Германии сотрудника пожарной части судят за четыре поджога, сообщает Bild.

36-летнего пожарного Александра К. из Ульма обвинили в серии поджогов при отягчающих обстоятельствах и попытке расправы. В деле фигурируют четыре пожара, последний из которых, как утверждается, подверг опасности целую семью.

В марте 2022 года в Ульм-Виблингене сгорел сарай с девятью свиньями, собственник оценил ущерб в полмиллиона евро. В конце июня 2023 года в том же районе загорелся припаркованный «Мерседес» стоимостью €50 тыс. Уже 12 июля того же года кто-то поджег фургон, а через три часа пламя полыхало на местной ферме. В доме на ее территории спала семья из трех человек, огонь уничтожил их имущество на сумму €700 тыс.

Александра К. видели при тушении пожара в свинарнике. Сторона обвинения полагает, что пожарный сам устроил пожар, чтобы «насладиться огнем и представить себя спасителем».

В начале судебного заседания обвиняемый отказался давать показания и комментировать обвинение. Судебный процесс продолжается.

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