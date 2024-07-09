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Фотограф из Астрахани переписывался со школьницами и заманивал их на бесплатные фотосессии

Известный в Астрахани фотограф заманивал школьниц на бесплатные фотосессии

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Shutterstock

Известного астраханского фотографа заподозрили в совращении несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале «Сапа Юг».

Следствие считает, что фотограф Эльдар А. познакомился с двумя девочками во «ВКонтакте». Он предложил ученицам седьмого и девятого классов бесплатную фотосессию, чтобы во время съемки соблазнить несовершеннолетних и совратить их.

Успел ли мужчина реализовать свой преступный замысел, не уточняется. Тем не менее в отношении Эльдара уже возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера. Вполне вероятно, что к нему добавятся новые эпизоды и количество потерпевших возрастет.

По данным источника, местные жители уже давно уличили фотографа в нездоровом интересе к детям. В локальных сообществах уже не раз появлялась информация о мужчине, который настойчиво зазывал девочек на бесплатные фотосессии в стиле ню.

Ранее петербургского депутата арестовали из-за интимной переписки с ребенком.

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