Губернатор Ростовской области заявил о ликвидации пожара на подстанции

Пожар на электроподстанции в Ростовской области ликвидирован, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, к тушению пожара на подстанции в Родионово-Несветайском районе удалось приступить не сразу — только после того, как саперы проверили площадки возле объекта.

В 06:08 мск огонь на площади 60 квадратных метров был ликвидирован. В настоящее время проводится охлаждение трансформаторов.

Голубев подчеркнул, что пострадавших при взрыве и пожаре нет.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили несколько десятков украинских беспилотников над Ростовской областью. В результате атаки в селе Генеральском Родионово-Несветайского района загорелись два трансформатора на электроподстанции.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали деревню и больницу в Курской области.