Гладков сообщил о числе погибших за сутки в Белгородской области

Четыре человека погибли за сутки в Белгородской области в результате атак со стороны украинских войск. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, 20 человек были ранены, 17 из них продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, двое пребывают в тяжелом состоянии.

До этого город Шебекино Белгородской области в шестой раз за сутки подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Гладков также заявлял, что число погибших при обстреле села Никольское в регионе увеличилось до трех.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 9 июля сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили несколько десятков украинских беспилотников над регионом.

Ранее в Приморско-Ахтарске устранили аварию на подстанции после атаки БПЛА.