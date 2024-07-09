В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелись подстанция и нефтебаза

На территории Волгоградской области была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате падения обломков произошло возгорание подстанции в городе Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону, пишет ТАСС.

Администрация области передала заявление губернатора региона Андрея Бочарова.

«99 июля силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калача-на-Дону», — отметил глава области.

До этого Shot писал, что ВСУ атаковали нефтебазу в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Сообщалось со ссылкой на местных жителей, что первые взрывы произошли в городе в районе 4 утра, очевидцы насчитали всего около 10 штук.

После этого начался пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма был виден из разных районов города.

В ночь на 7 июля несколько дронов атаковали Воронежскую область, обломки упали на склад с взрывоопасным содержимым. По некоторым данным, речь о хранилище боеприпасов. Там начались непрекращающиеся взрывы, власти объявили ЧС и была проведена эвакуация жителей соседних районов. По словам местных, в пострадавшем районе «творилась жуть» и был слышен «страшный грохот».

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.