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В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: угроза атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

На всей территории Белгородской области отменена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал мэрии Белгорода со ссылкой на единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В ночь на 9 июля силы ПВО РФ сбили несколько воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе. В Белгороде были выбиты окна в трех частных домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов. Получили повреждения три хозяйственных субъекта и два объекта социальной инфраструктуры.

До этого сообщалось о введении режима ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области. Вскоре его отменили.

8 июля в Курской области также объявляли ракетную опасность.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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