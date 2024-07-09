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В российском детском лагере госпитализированы 18 детей с признаками отравления

В детском лагере в Туве госпитализированы 18 детей в связи с отравлением

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В летнем оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве 18 детей были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике Тыва.

Управление Роспотребнадзора по республике Тыва и Центр гигиены и эпидемиологии начали эпидемиологическое расследование после получения экстренного сообщения о госпитализации 18 детей из лагеря «Чагытай».

Всего с 14:00 (10:00 мск) до 21:00 (17:00 мск) 8 июля 2024 года медицинскими учреждениями было подано 19 экстренных уведомлений о случаях обращения детей с симптомами острой кишечной инфекции. Один ребенок проходит лечение на амбулаторной основе.

Накануне в Удмуртии 24 ребенка отравились во время отдыха в летнем лагере. Инцидент произошел в детском учреждении в городе Глазов. Дети обратились с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции. Чтобы выяснить причину произошедшего, специалисты Роспотребнадзора выехали на место. Они отобрали пробы продуктов, воды и окружающей среды для дальнейших мероприятий.

Ранее у более 70 отравившихся роллами в Бурятии выявили сальмонеллез.

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