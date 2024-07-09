Отключения электроэнергии охватили юг России

На юге России возникает новый энергетический кризис из-за аномальной жары и недостатка генерации. Об этом написало издание «Коммерсантъ».

Для предотвращения перегрузки сетей диспетчеры вводят временные отключения электроэнергии в Ростовской области и на Кубани. Оптовые цены на электроэнергию на юге страны растут вдвое быстрее из-за высокого спроса.

Министерство энергетики обещает следить за завершением ремонтов на электростанциях для минимизации негативных последствий для потребителей.

«Системный оператор» начал применять временные графики отключения электроэнергии на юге России, чтобы избежать перегрузки сетей.

В компании «Россети Юг» сообщили, что восстановят энергоснабжение после ликвидации дефицита мощности. Причиной отключений стал рост потребления электроэнергии из-за высоких температур.

Диспетчеры отметили, что температура воздуха на юге России достигает плюс 39°C, а потребление электроэнергии увеличилось на 4,5% по сравнению с прошлым годом.

Неплановые ремонты на электростанциях привели к снижению мощности. Министерство энергетики заявляет о контроле за ремонтами и принимает меры для минимизации последствий экстремальных температур.

Правительственная комиссия планирует обсудить ситуацию в энергосистеме юга и меры для обеспечения непрерывного энергоснабжения потребителей. Главное внимание будет уделено тепловым и атомным электростанциям.

Ранее в Краснодаре десятки улиц остались без света из-за аварии.