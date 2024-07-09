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Участились случаи использования в продуктах запрещенной добавки

«Известия»: в России стали чаще использовать запрещенную добавку «мясной клей»

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Depositphotos

За последние два года количество случаев применения микробной трансглютаминазы в продуктах выросло в 2,5 раза. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Этот компонент, известный как «мясной клей», способен объединять белки, которые обычно не соединяются, увеличивая тем самым массу продукта.

По результатам исследования эксперты Роскачества выявили наличие «мясного клея» в твороге некоторых производителей. Они провели проверку на 77 параметров, включая творог с Даниловского рынка в Москве, 20 российских брендов и один белорусский.

В 2023 году было зафиксировано 25 случаев использования этого компонента, что вдвое больше, чем в 2022 году. К настоящему моменту уже зарегистрировано 28 случаев, сообщило издание.

С 1 января 2020 года использование данной добавки запрещено в России из-за недостаточного изучения ее воздействия на организм человека. По информации издания, Генпрокуратура запросила изъять «мясной клей» из оборота. Комитет Госдумы по охране здоровья призвал Роспотребнадзор принять соответствующие меры.

Ранее СМИ написали, что в Азербайджане перестанут отпускать анальгин и витамин С без рецепта.

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