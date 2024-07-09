Умер глава управления госэкспертизы Минобороны РФ

Начальник управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Магомеда Гасанова.

«Его похоронят в родном селе Гента (Шамильский район, Дагестан. — «Газета.Ru»). Тело уже самолетом доставили в Махачкалу», — рассказал собеседник агентства.

По данным дагестанской газеты «Черновик», Хандаев находился в прямом подчинении у замминистра обороны России Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции. Чиновник отвечал за работы, связанные с расквартированием Каспийской флотилии, а также курировал вопросы строительства объектов социальной инфраструктуры.

Согласно сайту Минобороны РФ, Магомед Хандаев родился 14 мая 1963 года в селе Гента республики Дагестан. В июне 2023 года его назначили начальником управления государственной экспертизы оборонного ведомства. Чиновник награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги», Почета и другими медалями.

Ранее стало известно о пострадавшем чиновнике во время обстрела ВСУ Херсонской области.