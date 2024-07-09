Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на подлете к Белгороду несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, в результате атаки погиб один человек, двое получили ранения. Один пострадавший доставлен в больницу, второму вся необходимая помощь была оказана на месте.

В Белгороде были выбиты окна в трех частных домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов, два автомобиля посечены осколками. Получили повреждения три хозяйственных субъекта и два объекта социальной инфраструктуры.

Кроме того, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майском была пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль.

Гладков подчеркнул, что все оперативные службы работают на местах. Информация уточняется.

До этого сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником грузовик в Курской области.